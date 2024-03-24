Live
  • Вс 24.03.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

Накануне враг час бил по Купянску из артиллерии и РСЗО — прокуратура (фото)

Происшествия 10:03   24.03.2024
Елена Нагорная
Накануне враг час бил по Купянску из артиллерии и РСЗО — прокуратура (фото)

Последствия обстрелов Купянска вечером 23 марта, в результате которого пострадал 43-летний мужчина, показала Харьковская облпрокуратура.

По данным следствия, военные РФ били по городу с 22:00 до 23:00. По предварительным данным, из артиллерии и РСЗО.

Были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Читайте также: Военные РФ терроризировали обстрелами Купянск и Волчанск, есть пострадавший

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 24.03: фронт, 200 тыс. абонентов еще без света
Главные новости Харькова 24.03: фронт, 200 тыс. абонентов еще без света
24.03.2024, 10:09
До 200 тыс. харьковчан все еще без света, будут графики отключений — Синегубов
До 200 тыс. харьковчан все еще без света, будут графики отключений — Синегубов
24.03.2024, 08:58
Как работает общественный транспорт в Харькове во время блэкаута: схема
Как работает общественный транспорт в Харькове во время блэкаута: схема
22.03.2024, 11:41
ISW: кто мог совершить теракт в Подмосковье и зачем РФ связывает с ним Украину
ISW: кто мог совершить теракт в Подмосковье и зачем РФ связывает с ним Украину
24.03.2024, 08:43
По Харькову вечером «прилетела» ракета Х-35: последствия (фото)
По Харькову вечером «прилетела» ракета Х-35: последствия (фото)
23.03.2024, 20:35
Войска РФ терроризировали обстрелами Купянск и Волчанск, есть раненый (фото)
Войска РФ терроризировали обстрелами Купянск и Волчанск, есть раненый (фото)
24.03.2024, 09:28

Новости по теме:

09:28
Войска РФ терроризировали обстрелами Купянск и Волчанск, есть раненый (фото)
20:05
Три вражеских штурма, обстрелы, авиаудары: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине
21:04
По Купянску ударили из РСЗО, а по селу под Харьковом — Х-59: ранен полицейский
15:24
Андрей Шевченко посетил бойцов, воюющих под Купянском и Лиманом (фото)
12:13
Где на Харьковщине объявлена принудительная и обязательная эвакуация (список)

Вы читали новость: «Накануне враг час бил по Купянску из артиллерии и РСЗО — прокуратура (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 10:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрелов Купянска вечером 23 марта, в результате которого пострадал 43-летний мужчина, показала Харьковская облпрокуратура.".