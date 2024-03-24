Накануне враг час бил по Купянску из артиллерии и РСЗО — прокуратура (фото)

Последствия обстрелов Купянска вечером 23 марта, в результате которого пострадал 43-летний мужчина, показала Харьковская облпрокуратура.

По данным следствия, военные РФ били по городу с 22:00 до 23:00. По предварительным данным, из артиллерии и РСЗО.

Были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).