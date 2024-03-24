Накануне враг час бил по Купянску из артиллерии и РСЗО — прокуратура (фото)
Последствия обстрелов Купянска вечером 23 марта, в результате которого пострадал 43-летний мужчина, показала Харьковская облпрокуратура.
По данным следствия, военные РФ били по городу с 22:00 до 23:00. По предварительным данным, из артиллерии и РСЗО.
Были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобиль.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрел, пострадавший, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 10:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрелов Купянска вечером 23 марта, в результате которого пострадал 43-летний мужчина, показала Харьковская облпрокуратура.".