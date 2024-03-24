Напередодні по Куп’янську годину били з артилерії та РСЗВ – прокуратура (фото)
Наслідки обстрілу Куп’янська увечері 23 березня, внаслідок якого постраждав 43-річний чоловік, показала Харківська облпрокуратура.
За даними слідства, військові РФ били по місту з 22:00 до 23:00. За попередніми даними, з артилерії та РСЗВ.
Були пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автомобіль.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 10:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілу Куп’янська увечері 23 березня, внаслідок якого постраждав 43-річний чоловік, показала Харківська облпрокуратура".