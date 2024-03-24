Напередодні по Куп’янську годину били з артилерії та РСЗВ – прокуратура (фото)

Наслідки обстрілу Куп’янська увечері 23 березня, внаслідок якого постраждав 43-річний чоловік, показала Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, військові РФ били по місту з 22:00 до 23:00. За попередніми даними, з артилерії та РСЗВ.

Були пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автомобіль.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).