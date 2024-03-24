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Напередодні по Куп’янську годину били з артилерії та РСЗВ – прокуратура (фото)

Події 10:03   24.03.2024
Олена Нагорна
Напередодні по Куп’янську годину били з артилерії та РСЗВ – прокуратура (фото)

Наслідки обстрілу Куп’янська увечері 23 березня, внаслідок якого постраждав 43-річний чоловік, показала Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, військові РФ били по місту з 22:00 до 23:00. За попередніми даними, з артилерії та РСЗВ.

Були пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автомобіль.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Читайте також: Військові РФ тероризували обстрілами Куп’янськ та Вовчанськ, є постраждалий

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 10:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілу Куп’янська увечері 23 березня, внаслідок якого постраждав 43-річний чоловік, показала Харківська облпрокуратура".