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Ворог тероризував обстрілами Куп’янськ і Вовчанськ, є травмований (фото)

Події 09:28   24.03.2024
Олена Нагорна
Ворог тероризував обстрілами Куп’янськ і Вовчанськ, є травмований (фото)

43-річний чоловік травмований внаслідок обстрілу міста Куп’янськ близько 23:00 23 березня. Також були пошкоджені приватний будинок та автомобіль, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Куп’янськ був під ударами ще щонайменше двічі. О 22:35 в результаті серії обстрілів горів легковик, були пошкоджені два приватні будинки й дві господарські споруди, а о 2:08 – горів ще один приватний будинок.

О 22:35 ворог обстріляв із РСЗВ село Слобожанське Харківського району. Був пошкоджений приватний будинок.

О 17:45 удару зазнало приватне підприємство у Слобідському районі Харкова. Пошкоджені чотири приміщення та дві машини. Як повідомлялося, ворог запустив ракету Х-35.

О 14:00 та 21:52 окупанти обстрілювали Вовчанськ. Пошкоджені два приватні будинки.


Фото: телеграм Олега Синєгубова та облуправління Нацполіції

Нагадаємо, у селі Вовчанські Хутори внаслідок артобстрілу вранці 23 березня загинув 72-річний чоловік.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 09:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "43-річний чоловік травмований внаслідок обстрілу міста Куп’янськ близько 23:00 23 березня".