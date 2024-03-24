Ворог тероризував обстрілами Куп’янськ і Вовчанськ, є травмований (фото)

43-річний чоловік травмований внаслідок обстрілу міста Куп’янськ близько 23:00 23 березня. Також були пошкоджені приватний будинок та автомобіль, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Куп’янськ був під ударами ще щонайменше двічі. О 22:35 в результаті серії обстрілів горів легковик, були пошкоджені два приватні будинки й дві господарські споруди, а о 2:08 – горів ще один приватний будинок.

О 22:35 ворог обстріляв із РСЗВ село Слобожанське Харківського району. Був пошкоджений приватний будинок.

О 17:45 удару зазнало приватне підприємство у Слобідському районі Харкова. Пошкоджені чотири приміщення та дві машини. Як повідомлялося, ворог запустив ракету Х-35.

О 14:00 та 21:52 окупанти обстрілювали Вовчанськ. Пошкоджені два приватні будинки.



Фото: телеграм Олега Синєгубова та облуправління Нацполіції

Нагадаємо, у селі Вовчанські Хутори внаслідок артобстрілу вранці 23 березня загинув 72-річний чоловік.