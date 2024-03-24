Войска РФ терроризировали обстрелами Купянск и Волчанск, есть раненый (фото)
43-летний мужчина травмирован в результате обстрела города Купянск около 23:00 23 марта. Также были повреждены частный дом и автомобиль, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Купянск был под ударами еще по меньшей мере дважды. В 22:35 в результате серии обстрелов горела легковушка, были повреждены два частных дома и две хозяйственные постройки, а в 2:08 — горел еще один частный дом.
В 22:35 враг обстрелял из РСЗО село Слобожанское Харьковского района. Был поврежден частный дом.
В 17:45 удару подверглось частное предприятие в Слободском районе Харькова. Повреждены четыре помещения и две машины. Как сообщалось, враг запустил ракету Х-35.
В 14:00 и 21:52 оккупанты обстреливали Волчанск. Повреждены два частных дома.
Фото: Telegram Олега Синегубова и облуправления Нацполиции
Напомним, в селе Волчанские Хутора в результате артобстрела утром 23 марта погиб 72-летний мужчина.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, купянск, обстрелы, полиция, пострадавший, синєгубов, синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 09:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний мужчина травмирован в результате обстрела города Купянск около 23:00 23 марта".