Пенсионер погиб утром в результате артобстрела села на Харьковщине (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
В селе Волчанские Хутора в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб 72-летний мужчина, сообщает ХОВА.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, обстрел произошел около 10:00 23 марта. Также из-за ударов поврежден частный дом, добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Кроме этого, 22 марта оккупанты обстреляли из артиллерии село Глушковка. Повреждения получили частные дома.
«Также вчера вечером под ударом был город Купянск. Предварительно произошел один взрыв из-за сброса боеприпаса с FPV-дрона. Поврежден частный жилой дом», — добавили в прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Волчанские Хутора в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб 72-летний мужчина, сообщает ХОВА.".