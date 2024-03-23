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Пенсионер погиб утром в результате артобстрела села на Харьковщине (фото)

Происшествия 14:43   23.03.2024
Виктория Яковенко
Пенсионер погиб утром в результате артобстрела села на Харьковщине (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В селе Волчанские Хутора в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб 72-летний мужчина, сообщает ХОВА.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, обстрел произошел около 10:00 23 марта. Также из-за ударов поврежден частный дом, добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме этого, 22 марта оккупанты обстреляли из артиллерии село Глушковка. Повреждения получили частные дома.

«Также вчера вечером под ударом был город Купянск. Предварительно произошел один взрыв из-за сброса боеприпаса с FPV-дрона. Поврежден частный жилой дом», — добавили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Волчанские Хутора в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб 72-летний мужчина, сообщает ХОВА.".