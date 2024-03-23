Войска РФ трижды штурмовали на Харьковщине и били из авиации — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении армия РФ, при поддержке авиации, совершила три безуспешных штурма позиций украинских защитников в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.
Кроме этого, авиационным ударам на Харьковщине подверглись населенные пункты Отрадное, Колодязное, Петропавловка и Котляровка.
Под артиллерийским огнем находились около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиация, ВСУ, генштаб, харьковщина, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 07:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении армия РФ, при поддержке авиации, совершила три безуспешных штурма позиций украинских защитников в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".