Войска РФ трижды штурмовали на Харьковщине и били из авиации — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении армия РФ, при поддержке авиации, совершила три безуспешных штурма позиций украинских защитников в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Кроме этого, авиационным ударам на Харьковщине подверглись населенные пункты Отрадное, Колодязное, Петропавловка и Котляровка.

Под артиллерийским огнем находились около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.