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Войска РФ трижды штурмовали на Харьковщине и били из авиации — Генштаб ВСУ

Общество 07:37   23.03.2024
Виктория Яковенко
Войска РФ трижды штурмовали на Харьковщине и били из авиации — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении армия РФ, при поддержке авиации, совершила три безуспешных штурма позиций украинских защитников в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

Кроме этого, авиационным ударам на Харьковщине подверглись населенные пункты Отрадное, Колодязное, Петропавловка и Котляровка.

Под артиллерийским огнем находились около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Читайте также: Три вражеских штурма, обстрелы, авиаудары: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 07:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении армия РФ, при поддержке авиации, совершила три безуспешных штурма позиций украинских защитников в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".