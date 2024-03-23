Війська РФ тричі штурмували на Харківщині та били з авіації – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, здійснила три безуспішні штурми позицій українських захисників в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка та Берестове, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.
Крім цього, авіаційних ударів на Харківщині зазнали населені пункти Одрадне, Колодязне, Петропавлівка та Котлярівка.
Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 07:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, здійснила три безуспішні штурми позицій українських захисників в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка та Берестове, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".