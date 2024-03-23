Пенсіонер загинув вранці внаслідок артобстрілу села на Харківщині (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
У селі Вовчанські Хутори в результаті ворожого артилерійського обстрілу загинув 72-річний чоловік, повідомляє ХОВА.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, обстріл стався близько 10:00 23 березня. Також через удари пошкоджений приватний будинок, додали в Харківській обласній прокуратурі.
Крім цього, 22 березня окупанти обстріляли з артилерії село Глушківка. Пошкоджень зазнали приватні будинки.
«Також вчора ввечері під ударом було місто Купʼянськ. Попередньо, стався один вибух через скид боєприпасу з FPV-дрона. Пошкоджено приватний житловий будинок», – додали в прокуратурі.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Вовчанські Хутори в результаті ворожого артилерійського обстрілу загинув 72-річний чоловік, повідомляє ХОВА.".