Машину волонтерів обстріляли на Харківщині – Марков (відео)

На Харківщині військові РФ обстріляли машину волонтерів, які возять харчові продукти мешканцям прифронтових населених пунктів.

Про це повідомляє у фейсбуці помічник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Вячеслав Марков.

Як уточнили у пресслужбі облуправління Нацполіції, це сталося в Куп’янському районі. Минулося без постраждалих.

Відео: фейсбук Вячеслава Маркова