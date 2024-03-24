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Машину волонтерів обстріляли на Харківщині – Марков (відео)

Події 12:10   24.03.2024
Олена Нагорна
Машину волонтерів обстріляли на Харківщині – Марков (відео)

На Харківщині військові РФ обстріляли машину волонтерів, які возять харчові продукти мешканцям прифронтових населених пунктів.

Про це повідомляє у фейсбуці помічник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Вячеслав Марков.

Як уточнили у пресслужбі облуправління Нацполіції, це сталося в Куп’янському районі. Минулося без постраждалих.

Відео: фейсбук Вячеслава Маркова

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 12:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині військові РФ обстріляли машину волонтерів, які возять харчові продукти мешканцям прифронтових населених пунктів".