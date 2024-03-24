Машину волонтерів обстріляли на Харківщині – Марков (відео)
На Харківщині військові РФ обстріляли машину волонтерів, які возять харчові продукти мешканцям прифронтових населених пунктів.
Про це повідомляє у фейсбуці помічник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області Вячеслав Марков.
Як уточнили у пресслужбі облуправління Нацполіції, це сталося в Куп’янському районі. Минулося без постраждалих.
Відео: фейсбук Вячеслава Маркова
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- Категорії: Події, Харків; Теги: волонтери, Марков, машина, обстріл, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 12:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині військові РФ обстріляли машину волонтерів, які возять харчові продукти мешканцям прифронтових населених пунктів".