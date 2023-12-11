У ДТП на окружній Харкова загинула сімейна пара волонтерів – поліція

ДТП, що сталася вчора, 10 грудня, на окружній Харкова, забрала життя волонтерів, які доставляли “гуманітарку” та займалися евакуацією людей із Куп’янська.

“У жахливій аварії загинула молода родина волонтерів, які із самого початку війни доставляли гуманітарну допомогу та евакуювали сотні людей із найнебезпечніших районів, що постійно перебувають під обстрілами”, – написав помічник начальника ГУНП у Харківській області В’ячеслав Марков.

Загиблі – 27-річний Артур Виноградов та його 23-річна дружина Дарина.

11 грудня о 7-й ранку Артур планував чергову поїздку для проведення евакуації з Куп’янська.

“Вони так ніжно кохали один одного і чекали на дитину… Щиро співчуваю батькам загиблих“, – написав Марков.