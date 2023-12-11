Как харьковские коммунальщики боролись с гололедом в выходные (фото, видео)

В субботу и воскресенье коммунальщики использовали более 500 м³ песчано-солевой смеси, сообщили в КП «Харьковблагоустройство».

«На выходных работа КП «Харьковблагоустройство» не прекращалась. Работники убирали снег и посыпали дорожки песчано-солевой смесью, чтобы харьковчане могли безопасно передвигаться по городу по своим личным делам», — отметили в КП.

На улице до сих пор гололед, коммунальщики просят горожан быть осмотрительными и ходить по посыпанным тротуарам и дорогам.