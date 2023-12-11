Как харьковские коммунальщики боролись с гололедом в выходные (фото, видео)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В субботу и воскресенье коммунальщики использовали более 500 м³ песчано-солевой смеси, сообщили в КП «Харьковблагоустройство».
«На выходных работа КП «Харьковблагоустройство» не прекращалась. Работники убирали снег и посыпали дорожки песчано-солевой смесью, чтобы харьковчане могли безопасно передвигаться по городу по своим личным делам», — отметили в КП.
На улице до сих пор гололед, коммунальщики просят горожан быть осмотрительными и ходить по посыпанным тротуарам и дорогам.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: выходные, гололед, КП «Харьковблагоустройство», песчано-солевая, работа, робота, смесь, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 12:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу и воскресенье коммунальщики использовали более 500 м³ песчано-солевой смеси, сообщили в КП «Харьковблагоустройство».".