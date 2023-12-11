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Как харьковские коммунальщики боролись с гололедом в выходные (фото, видео)

Общество 12:26   11.12.2023
Виктория Яковенко
Как харьковские коммунальщики боролись с гололедом в выходные (фото, видео) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

В субботу и воскресенье коммунальщики использовали более 500 м³ песчано-солевой смеси, сообщили в КП «Харьковблагоустройство».

«На выходных работа КП «Харьковблагоустройство» не прекращалась. Работники убирали снег и посыпали дорожки песчано-солевой смесью, чтобы харьковчане могли безопасно передвигаться по городу по своим личным делам», — отметили в КП.

На улице до сих пор гололед, коммунальщики просят горожан быть осмотрительными и ходить по посыпанным тротуарам и дорогам.

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Фото, видео: КП «Харьковблагоустройство»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 12:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу и воскресенье коммунальщики использовали более 500 м³ песчано-солевой смеси, сообщили в КП «Харьковблагоустройство».".