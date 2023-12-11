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Синоптики снова предупреждают жителей Харьковщины об опасности

Общество 13:48   11.12.2023
Виктория Яковенко
Синоптики снова предупреждают жителей Харьковщины об опасности

Завтра в Харьковской области ожидаются гололед и туман. Об опасных метеорологических явлениях в регионе предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«В течение суток 12 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах — гололедица. I уровень опасности, желтый. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

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Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 13:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра в Харьковской области ожидаются гололед и туман. Об опасных метеорологических явлениях в регионе предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".