Синоптики снова предупреждают жителей Харьковщины об опасности
Завтра в Харьковской области ожидаются гололед и туман. Об опасных метеорологических явлениях в регионе предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«В течение суток 12 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах — гололедица. I уровень опасности, желтый. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, жители, опасность, синоптики, туман, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 13:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра в Харьковской области ожидаются гололед и туман. Об опасных метеорологических явлениях в регионе предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".