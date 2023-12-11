Синоптики снова предупреждают жителей Харьковщины об опасности

Завтра в Харьковской области ожидаются гололед и туман. Об опасных метеорологических явлениях в регионе предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«В течение суток 12 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах — гололедица. I уровень опасности, желтый. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.