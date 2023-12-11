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Гололед, туман и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 12 декабря

Общество 19:46   11.12.2023
Елена Нагорная
Гололед, туман и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 12 декабря

Во вторник, 12 декабря, в Харькове и области ожидается облачная погода, временами будут идти мокрый снег и дождь. Также прогнозируются туман и гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 2 мороза до 0, днем — около 0.

По области температура в течение суток составит от 3 градусов мороза до 2 тепла.

Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 19:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 12 декабря, в Харькове и области ожидается облачная погода, временами будут идти мокрый снег и дождь. Также прогнозируются туман и гололед.".