Харьков засыпало снегом: синоптики предупредили об опасности

Харьков за ночь замело снегом, на дорогах — гололедица.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил об опасной погоде.

«Днем 12 декабря по городу ожидается налипание мокрого снега. По области и городу гололедица, на дорогах гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — сообщили синоптики.

Ранее в гидрометцентре прогнозировали по Харьковщине на 12 декабря туман, дождь и мокрый снег.