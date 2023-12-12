Харьков засыпало снегом: синоптики предупредили об опасности
Фото: Оксана Горун
Харьков за ночь замело снегом, на дорогах — гололедица.
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил об опасной погоде.
«Днем 12 декабря по городу ожидается налипание мокрого снега. По области и городу гололедица, на дорогах гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — сообщили синоптики.
Ранее в гидрометцентре прогнозировали по Харьковщине на 12 декабря туман, дождь и мокрый снег.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 08:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков за ночь замело снегом, на дорогах — гололедица".