Live
  • Вт 12.12.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.87
  • EUR 39.67

Харьков засыпало снегом: синоптики предупредили об опасности

Общество 08:04   12.12.2023
Оксана Горун
Харьков засыпало снегом: синоптики предупредили об опасности Фото: Оксана Горун

Харьков за ночь замело снегом, на дорогах — гололедица.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил об опасной погоде.

«Днем 12 декабря по городу ожидается налипание мокрого снега. По области и городу гололедица, на дорогах гололедица. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны. I уровень опасности, желтый», — сообщили синоптики.

Снег в Харькове
Фото: Оксана Горун

Ранее в гидрометцентре прогнозировали по Харьковщине на 12 декабря туман, дождь и мокрый снег.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харьковчане — без связи: в работе «Киевстар» — глобальный сбой
Харьковчане — без связи: в работе «Киевстар» — глобальный сбой
12.12.2023, 07:43
Главные новости Харькова 12 декабря: обстрелы, нет связи, снег
Главные новости Харькова 12 декабря: обстрелы, нет связи, снег
12.12.2023, 08:15
«Удачно нашел продавца»: мэр Люботина под Харьковом купил авто за 643 тыс. грн
«Удачно нашел продавца»: мэр Люботина под Харьковом купил авто за 643 тыс. грн
11.12.2023, 21:31
Харьков засыпало снегом: синоптики предупредили об опасности
Харьков засыпало снегом: синоптики предупредили об опасности
12.12.2023, 08:04
Работу в Нацполиции предлагают харьковчанам: какие есть вакансии
Работу в Нацполиции предлагают харьковчанам: какие есть вакансии
11.12.2023, 20:12
Генштаб: враг четырежды атаковал на Харьковщине
Генштаб: враг четырежды атаковал на Харьковщине
12.12.2023, 07:14

Новости по теме:

07:43
Харьковчане — без связи: в работе «Киевстар» — глобальный сбой
23:31
Главные новости Харькова 11.12: Маск защищает задержанного в Харькове, фронт
11:08
В Харькове жильцам разбитой квартиры приходят счета за горячую воду и тепло
10:28
После ракетного удара: на Харьковщине восстановили электричество
10:06
В Харьков и Изюм везут Вифлеемский огонь: где найти (фото)

Вы читали новость: «Харьков засыпало снегом: синоптики предупредили об опасности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 08:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков за ночь замело снегом, на дорогах — гололедица".