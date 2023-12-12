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Синєгубов повідомив про ситуацію на Харківщині через негоду

Суспільство 10:33   12.12.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про ситуацію на Харківщині через негоду

Погодні умови на Харківщині погіршуються, зараз активно працюють шляховики. Про це повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Дійсно, ми фіксуємо ускладнення погодних умов. Ми відповідно комунікуємо, що ми працюємо над розчищенням місцевих доріг і доріг національного значення.  Однак дійсно водіям потрібно бути  досить уважними. Стосовно пошкоджень ліній електропередач, то наразі відключень через негоду ми не фіксуємо. Крім того, навіть взимку продовжуємо працювати над відновленням електрогенерації на наших підприємствах, які ще були пошкоджені минулої зими“, – сказав Синєгубов.

Раніше в мерії Лозової повідомили про відключення трьох котелень через заледеніння проводів.

ХОВА, ДСНС та Харківський регіональний центр з гідрометеорології попередили про небезпеку на дорогах.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 10:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Погодні умови на Харківщині погіршуються, зараз активно працюють шляховики. Про це повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов".