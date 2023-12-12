Вблизи трех сел Харьковщины атаковали войска РФ и били из артиллерии — Генштаб
Украинские защитники на Харьковщине в течение суток отбили восемь атак врага вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Червоная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы и Зеленое на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка и Берестовое — на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, синьковка, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 19:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине в течение суток отбили восемь атак врага вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".