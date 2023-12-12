Вблизи трех сел Харьковщины атаковали войска РФ и били из артиллерии — Генштаб

Украинские защитники на Харьковщине в течение суток отбили восемь атак врага вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Червоная Заря, Казачья Лопань, Лукьянцы и Зеленое на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка и Берестовое — на Купянском.