Поблизу трьох сіл Харківщини атакували війська РФ і били з артилерії – Генштаб

Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили вісім атак ворога поблизу сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Червона Зоря, Козача Лопань, Лук’янці та Зелене на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.