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Поблизу трьох сіл Харківщини атакували війська РФ і били з артилерії – Генштаб

Події 19:35   12.12.2023
Олена Нагорна
Поблизу трьох сіл Харківщини атакували війська РФ і били з артилерії – Генштаб

Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили вісім атак ворога поблизу сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Червона Зоря, Козача Лопань, Лук’янці та Зелене на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

Читайте також: У ЗСУ повідомили, хто входить до штурмових загонів РФ, які атакують Синьківку

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 19:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили вісім атак ворога поблизу сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".