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Семь современных реанимобилей передала «скорой» Харьковщины Польша (фото)

Мир 23:06   12.12.2023
Елена Нагорная
Семь современных реанимобилей передала «скорой» Харьковщины Польша (фото) Фото: ХОВА

Областная служба экстренной медицинской помощи получила семь автомобилей «В» Volkswagen Crafter 2023 года выпуска. Эти машины передало региону Великопольское воеводство.

Польские партнеры передали реанимобили по запросу властей региона, сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.

В целом семь авто стоят миллион евро, информирует ХОВА.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта рассказал, что одну из машин направят в Лозовской район, остальные будут работать в Харькове и при необходимости реанимационные бригады будут выезжать на восток области.

«Авто оборудованы в соответствии с европейскими стандартами. В частности, есть автопульсы, которые позволяют проводить непрямой массаж сердца пациента независимо от его положения. Дополнительно также нам передали от немецких партнеров из Кельна такие же аппараты», — добавил Забашта.


Фото: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 23:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областная служба экстренной медицинской помощи получила семь автомобилей «В» Volkswagen Crafter 2023 года выпуска. Эти машины передало региону Великопольское воеводство.".