Live
  • Вт 12.12.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.87
  • EUR 39.67

Сім сучасних реанімобілів передала “швидкій” Харківщини Польща (фото)

Світ 23:06   12.12.2023
Олена Нагорна
Сім сучасних реанімобілів передала “швидкій” Харківщини Польща (фото)

Обласна служба екстреної медичної допомоги отримала сім автомобілів Volkswagen Crafter 2023 року випуску. Ці машини передало регіону Великопольське воєводство.

Польські партнери передали реанімобілі на запит влади регіону, повідомляє пресслужба Харківської облради.

Загалом сім авто коштують мільйон євро, інформує ХОВА.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта розповів, що одну з машин направлять до Лозівського району, інші працюватимуть у Харкові та за необхідності реанімаційні бригади виїжджатимуть на схід області.

“Авто обладнані відповідно до європейських стандартів. Зокрема, є автопульси, які дозволяють проводити непрямий масаж серця пацієнта незалежно від його положення. Додатково також нам передали  від німецьких партнерів з Кельна такі самі апарати”, – додав Забашта.


Фото: ХОВА

Читайте також: 11 шкільних автобусів передали громадам Харківщини (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 12.12: смертельна пожежа в ліфті, збій у Київстарі
Головні новини Харкова 12.12: смертельна пожежа в ліфті, збій у Київстарі
12.12.2023, 23:15
Харків засипало снігом: синоптики попередили про небезпеку
Харків засипало снігом: синоптики попередили про небезпеку
12.12.2023, 08:04
Сім сучасних реанімобілів передала “швидкій” Харківщини Польща (фото)
Сім сучасних реанімобілів передала “швидкій” Харківщини Польща (фото)
12.12.2023, 23:06
Терехов хоче створити покроковий план, як повернути айтівців у Харків
Терехов хоче створити покроковий план, як повернути айтівців у Харків
12.12.2023, 22:41
Яких збитків завдала агресія РФ довкіллю Харківщини – інформація прокуратури
Яких збитків завдала агресія РФ довкіллю Харківщини – інформація прокуратури
12.12.2023, 22:20
Київстар частково відновив зв’язок, коли будуть доступні всі послуги – прогноз
Київстар частково відновив зв’язок, коли будуть доступні всі послуги – прогноз
12.12.2023, 21:32

Новини за темою:

20:08
Через негоду. Під Харковом сталася ДТП, обох водіїв ушпиталили
21:16
У Бєлгороді СБУ ліквідувала зрадника, який «керував» на окупованій Харківщині
15:56
Вчинив 50 крадіжок: на Харківщині рецидивіста відправили у тюрму на 5 років
15:56
Порушив ПДР. У Харкові зупинили авто, що перебувало у розшуку
09:42
Заробляв на ЗСУ: на Харківщині чоловік продавав відсутні авто

Ви читали новину: «Сім сучасних реанімобілів передала “швидкій” Харківщини Польща (фото)»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 23:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласна служба екстреної медичної допомоги отримала сім автомобілів Volkswagen Crafter 2023 року випуску. Ці машини передало регіону Великопольське воєводство.".