Сім сучасних реанімобілів передала “швидкій” Харківщини Польща (фото)
Обласна служба екстреної медичної допомоги отримала сім автомобілів Volkswagen Crafter 2023 року випуску. Ці машини передало регіону Великопольське воєводство.
Польські партнери передали реанімобілі на запит влади регіону, повідомляє пресслужба Харківської облради.
Загалом сім авто коштують мільйон євро, інформує ХОВА.
Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта розповів, що одну з машин направлять до Лозівського району, інші працюватимуть у Харкові та за необхідності реанімаційні бригади виїжджатимуть на схід області.
“Авто обладнані відповідно до європейських стандартів. Зокрема, є автопульси, які дозволяють проводити непрямий масаж серця пацієнта незалежно від його положення. Додатково також нам передали від німецьких партнерів з Кельна такі самі апарати”, – додав Забашта.
Фото: ХОВА
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 23:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласна служба екстреної медичної допомоги отримала сім автомобілів Volkswagen Crafter 2023 року випуску. Ці машини передало регіону Великопольське воєводство.".