11 шкільних автобусів передали громадам Харківщини (фото)

11 шкільних автобусів розподілили між 11 навчальними закладами Близнюківської, Валківської, Височанської, Вільхівської, Зачепилівської, Красноградської, Лозівської, Нововодолазької, Савинської, Старосалтівської та Чкаловської громад Харківщини.

«Поступово готуємося до відновлення комбінованої або офлайн освіти. Залучити транспорт вдалося завдяки співпраці із Міністерством закордонних справ Данії та ООН і ЮНОПС в Україні», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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