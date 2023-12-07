11 шкільних автобусів передали громадам Харківщини (фото)
Фото: Олег Синєгубов
11 шкільних автобусів розподілили між 11 навчальними закладами Близнюківської, Валківської, Височанської, Вільхівської, Зачепилівської, Красноградської, Лозівської, Нововодолазької, Савинської, Старосалтівської та Чкаловської громад Харківщини.
«Поступово готуємося до відновлення комбінованої або офлайн освіти. Залучити транспорт вдалося завдяки співпраці із Міністерством закордонних справ Данії та ООН і ЮНОПС в Україні», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобусы, громады, синєгубов, харківщина, хова, школьные;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 12:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 шкільних автобусів розподілили між 11 навчальними закладами Близнюківської, Валківської, Височанської, Вільхівської, Зачепилівської, Красноградської, Лозівської, Нововодолазької, Савинської, Старосалтівської та Чкаловської громад Харківщини.".