11 школьных автобусов передали громадам Харьковщины (фото)

11 школьных автобусов распределили между 11 учебными заведениями Близнюковской, Валковской, Высочанской, Ольховской, Зачепиловской, Красноградской, Лозовской, Нововодолажской, Савинской, Старосалтовской и Чкаловской громад Харьковщины.

«Постепенно готовимся к восстановлению комбинированному или офлайн-образованию. Привлечь транспорт удалось благодаря сотрудничеству с Министерством иностранных дел Дании и ООН и ЮНОПС в Украине», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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