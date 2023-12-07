11 школьных автобусов передали громадам Харьковщины (фото)
Фото: Олег Синегубов
11 школьных автобусов распределили между 11 учебными заведениями Близнюковской, Валковской, Высочанской, Ольховской, Зачепиловской, Красноградской, Лозовской, Нововодолажской, Савинской, Старосалтовской и Чкаловской громад Харьковщины.
«Постепенно готовимся к восстановлению комбинированному или офлайн-образованию. Привлечь транспорт удалось благодаря сотрудничеству с Министерством иностранных дел Дании и ООН и ЮНОПС в Украине», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобусы, громады, синєгубов, харьковщина, хова, школьные;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 12:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 школьных автобусов распределили между 11 учебными заведениями Близнюковской, Валковской, Высочанской, Ольховской, Зачепиловской, Красноградской, Лозовской, Нововодолажской, Савинской, Старосалтовской и Чкаловской громад Харьковщины.".