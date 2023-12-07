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11 школьных автобусов передали громадам Харьковщины (фото)

Общество 12:53   07.12.2023
Виктория Яковенко
11 школьных автобусов передали громадам Харьковщины (фото) Фото: Олег Синегубов

11 школьных автобусов распределили между 11 учебными заведениями Близнюковской, Валковской, Высочанской, Ольховской, Зачепиловской, Красноградской, Лозовской, Нововодолажской, Савинской, Старосалтовской и Чкаловской громад Харьковщины.

«Постепенно готовимся к восстановлению комбинированному или офлайн-образованию. Привлечь транспорт удалось благодаря сотрудничеству с Министерством иностранных дел Дании и ООН и ЮНОПС в Украине», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 12:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 школьных автобусов распределили между 11 учебными заведениями Близнюковской, Валковской, Высочанской, Ольховской, Зачепиловской, Красноградской, Лозовской, Нововодолажской, Савинской, Старосалтовской и Чкаловской громад Харьковщины.".