Генштаб: враг четырежды атаковал на Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ситуации на фронте, авиаударов по Харьковской области за сутки не зафиксировали.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

В целом на фронте за сутки было 89 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по Украине десять ракетных и 18 авиаударов, а также совершила 60 обстрелов из РСЗО. Под артиллерийскими и минометными обстрелами были 90 населенных пунктов.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум складам боеприпасов, одному пункту управления и одному артиллерийскому средству противника», — отметили в ГШ.