Генштаб: враг четырежды атаковал на Харьковщине
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ситуации на фронте, авиаударов по Харьковской области за сутки не зафиксировали.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
В целом на фронте за сутки было 89 боевых столкновений.
Армия РФ нанесла по Украине десять ракетных и 18 авиаударов, а также совершила 60 обстрелов из РСЗО. Под артиллерийскими и минометными обстрелами были 90 населенных пунктов.
«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум складам боеприпасов, одному пункту управления и одному артиллерийскому средству противника», — отметили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 07:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ситуации на фронте, авиаударов по Харьковской области за сутки не зафиксировали".