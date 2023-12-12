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Генштаб: враг четырежды атаковал на Харьковщине

Происшествия 07:14   12.12.2023
Оксана Горун
Генштаб: враг четырежды атаковал на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ситуации на фронте, авиаударов по Харьковской области за сутки не зафиксировали.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

В целом на фронте за сутки было 89 боевых столкновений.

Армия РФ нанесла по Украине десять ракетных и 18 авиаударов, а также совершила 60 обстрелов из РСЗО. Под артиллерийскими и минометными обстрелами были 90 населенных пунктов.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум складам боеприпасов, одному пункту управления и одному артиллерийскому средству противника», — отметили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 07:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ситуации на фронте, авиаударов по Харьковской области за сутки не зафиксировали".