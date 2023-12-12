73-летний мужчина погиб в результате вражеского обстрела Купянска — Синегубов

Утром армия РФ из артиллерии обстреляла город Купянск на Харьковщине. В результате удара погиб 73-летний гражданский мужчина.

«Еще один местный житель 79 лет получил осколочные ранения, госпитализирован в медицинское учреждение. В жилых домах разрушены окна и забор», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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