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73-річний чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська – Синєгубов

Події 11:10   12.12.2023
Вікторія Яковенко
73-річний чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

Вранці армія РФ з артилерії обстріляла місто Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок удару загинув 73-річний цивільний чоловік.

«Ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, госпіталізований до медичної установи. У житлових будинках зруйновано вікна та паркан», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 11:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці армія РФ з артилерії обстріляла місто Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок удару загинув 73-річний цивільний чоловік.".