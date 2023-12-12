73-річний чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Вранці армія РФ з артилерії обстріляла місто Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок удару загинув 73-річний цивільний чоловік.
«Ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, госпіталізований до медичної установи. У житлових будинках зруйновано вікна та паркан», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, обстріл, погиб, пострадал, синєгубов, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 11:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці армія РФ з артилерії обстріляла місто Куп’янськ на Харківщині. Внаслідок удару загинув 73-річний цивільний чоловік.".