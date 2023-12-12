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Принудительную эвакуацию еще раз могут объявить на Харьковщине — ХОВА

Общество 10:23   12.12.2023
Оксана Горун
Принудительную эвакуацию еще раз могут объявить на Харьковщине — ХОВА Фото: telegram Андрея Беседина

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас рассматривают вопрос расширения зоны принудительной эвакуации на Харьковщине, в нее могут попасть еще несколько населенных пунктов.

«Недавно мы завершили эвакуацию детей, было вывезено 299 человек. Если брать с семьями – это около 500 человек. Всем им предоставлено жилье для временного проживания в городе Харькове. Теперь рассматриваем возможную принудительную эвакуацию еще из нескольких населенных пунктов. Все там будет зависеть от военной обстановки», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

По его словам, два опасных направления в регионе — Боровское и Купянское.

«По двум этим направлениям враг ведет активные наступательные действия. По Купянскому более активно, по Боровскому направлению ситуация более стабильная», — оценил начальник ХОВА.

Он отметил, что всех жителей, которые остаются в опасных районах призывают выехать. Для эвакуации работает «горячая» линия ХОВА.

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«По Купянскому направлению проживает примерно 2,5-3 тысячи человек. Из них 256 – это дети. И конечно, мы очень внимательно следим за теми обстрелами, которые есть. Мы готовы принимать решения по обязательной эвакуации. Мы коммуницируем, что лучше с этого направления выезжать добровольно. В случае необходимости мы предоставим все условия и жилье, в том числе в Харькове, потому что люди преимущественно не хотят выезжать за пределы города Харькова и территории нашей области. И конечно, по Боровскому направлению так же, потому что враг бьет управляемыми авиабомбами и т.д. И исключительно по нашей гражданской инфраструктуре, а сейчас зима, то есть достаточно трудно восстановить и электроснабжение после «прилетов», и соответственно газоснабжение», — пояснил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 10:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас рассматривают вопрос расширения зоны принудительной эвакуации на Харьковщине, в нее могут попасть еще несколько населенных пунктов".