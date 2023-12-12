Примусову евакуацію ще раз можуть оголосити на Харківщині – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі розглядають питання розширення зони примусової евакуації на Харківщині, до неї можуть потрапити ще кілька населених пунктів.

“Нещодавно ми завершили евакуацію дітей, було вивезено 299 чоловік. Якщо брати із сім’ями – це майже 500 людей. Усім їм надано помешкання для тимчасового проживання в місті Харкові. Наразі розглядаємо можливу примусову евакуацію ще з декількох населених пунктів. Усе там буде залежати від військової обстановки”, – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

За його словами, два небезпечні напрямки в регіоні – Борівський та Куп’янський.

“По двох цих напрямках ворог веде активні наступальні дії. По Куп’янському більш активні, по Борівському напрямку ситуація більш стабільна“, – оцінив начальник ХОВА.

Він зазначив, що всіх мешканців, які залишаються у небезпечних районах, закликають виїхати. Для евакуації працює гаряча лінія ХОВА.

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“По Куп’янському напрямку проживає приблизно 2,5-3 тисячі людей. З них 256 – це діти. І звичайно, що ми дуже уважно слідкуємо за тими обстрілами, які в нас є. Ми готові приймати рішення щодо обов’язкової евакуації. Ми комунікуємо, що краще із цього напрямку виїздити добровільно. У випадку необхідності ми надамо всі умови та житло, в тому числі в місті Харкові, тому що люди переважно не хочуть виїжджати за межі міста Харкова та території нашої області. І звичайно, по Борівському напрямку так само, тому що ворог б’є керованими авіабомбами тощо. І виключно по нашій цивільній інфраструктурі, а зараз зима, тобто досить важко відновити й електропостачання після прильотів, і відповідно газопостачання“, – пояснив Синєгубов.