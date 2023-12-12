В Харькове утонул в бассейне ребенок: владелице заочно сообщили о подозрении

41-летней владелице развлекательного комплекса в Салтовском районе Харькова, где летом 2021 года в бассейне утонул 6-летний мальчик, 12 декабря заочно сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ).

Следователи установили, что мать привела в СПА-центр двоих своих детей — 6 и 13-летнего мальчиков. Когда женщина со старшим сыном вышла из помещения аквазоны, младший ребенок упал в бассейн и не смог самостоятельно выбраться. Мальчика доставили в больницу, где он умер, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Проведенным досудебным расследованием установлено нарушение со стороны предпринимателя в виде отсутствия спасательного поста, как это регламентировано Правилами охраны жизни людей на водных объектах Украины», — информируют правоохранители.

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