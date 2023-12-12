Live
  • Вт 12.12.2023
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.87
  • EUR 39.67

В Харькове утонул в бассейне ребенок: владелице заочно сообщили о подозрении

Происшествия 19:06   12.12.2023
Елена Нагорная
В Харькове утонул в бассейне ребенок: владелице заочно сообщили о подозрении Иллюстративное фото

41-летней владелице развлекательного комплекса в Салтовском районе Харькова, где летом 2021 года в бассейне утонул 6-летний мальчик, 12 декабря заочно сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ).

Следователи установили, что мать привела в СПА-центр двоих своих детей — 6 и 13-летнего мальчиков. Когда женщина со старшим сыном вышла из помещения аквазоны, младший ребенок упал в бассейн и не смог самостоятельно выбраться. Мальчика доставили в больницу, где он умер, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Проведенным досудебным расследованием установлено нарушение со стороны предпринимателя в виде отсутствия спасательного поста, как это регламентировано Правилами охраны жизни людей на водных объектах Украины», — информируют правоохранители.

Читайте также: Ребенок утонул в бассейне развлекательного центра в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Удачно нашел продавца»: мэр Люботина под Харьковом купил авто за 643 тыс. грн
«Удачно нашел продавца»: мэр Люботина под Харьковом купил авто за 643 тыс. грн
11.12.2023, 21:31
На Харьковщине ухудшается погода: предупреждение ХОВА
На Харьковщине ухудшается погода: предупреждение ХОВА
12.12.2023, 09:50
Харьковчане – без связи: абоненты «Киевстар» не могут поменять оператора
Харьковчане – без связи: абоненты «Киевстар» не могут поменять оператора
12.12.2023, 11:40
В Харькове сегодня уличное освещение будет работать в автономном режиме
В Харькове сегодня уличное освещение будет работать в автономном режиме
12.12.2023, 15:30
Когда «Киевстар» возобновит работу – непонятно — гендиректор компании
Когда «Киевстар» возобновит работу – непонятно — гендиректор компании
12.12.2023, 17:41
Главные новости Харькова 12.12: пожар, когда «Киевстар» заработает – неясно
Главные новости Харькова 12.12: пожар, когда «Киевстар» заработает – неясно
12.12.2023, 19:17

Новости по теме:

12:30
Украинские пловчихи вернулись в Харьков и готовятся к Олимпиаде-2024 (видео)
17:01
Басейн у Пісочині планують відкрити наступного року
19:07
В гавани Сиднея в скором времени появится уникальный бассейн
17:13
«Велике будівництво»: у Пісочині побудують басейн
20:31
До кінця року у Балаклії може з’явитися басейн

Вы читали новость: «В Харькове утонул в бассейне ребенок: владелице заочно сообщили о подозрении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 19:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41-летней владелице развлекательного комплекса в Салтовском районе Харькова, где летом 2021 года в бассейне утонул 6-летний мальчик, 12 декабря заочно сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ).".