У Харкові потонула в басейні дитина: власниці заочно повідомили про підозру
41-річній власниці розважального комплексу в Салтівському районі Харкова, де влітку 2021 року в басейні потонув 6-річний хлопчик, 12 грудня заочно повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ).
Слідчі встановили, що мати привела до СПА-центру двох своїх дітей – 6 та 13-річного хлопчиків. Коли жінка зі старшим сином вийшла з приміщення аквазони, молодша дитина впала в басейн і не змогла самостійно вибратися. Хлопчика доправили до лікарні, де він помер, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Проведеним досудовим розслідуванням встановлено порушення з боку підприємиці у вигляді відсутності рятувального посту, як це регламентовано Правилами охорони життя людей на водних об’єктах України“, – інформують правоохоронці.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: бассейн, дитина, підозра., поліція, салтовский район, утонул, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 19:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "41-річній власниці розважального комплексу в Салтівському районі Харкова, де влітку 2021 року в басейні потонув 6-річний хлопчик, 12 грудня заочно повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ).".