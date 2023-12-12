У Харкові потонула в басейні дитина: власниці заочно повідомили про підозру

41-річній власниці розважального комплексу в Салтівському районі Харкова, де влітку 2021 року в басейні потонув 6-річний хлопчик, 12 грудня заочно повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 ККУ).

Слідчі встановили, що мати привела до СПА-центру двох своїх дітей – 6 та 13-річного хлопчиків. Коли жінка зі старшим сином вийшла з приміщення аквазони, молодша дитина впала в басейн і не змогла самостійно вибратися. Хлопчика доправили до лікарні, де він помер, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Проведеним досудовим розслідуванням встановлено порушення з боку підприємиці у вигляді відсутності рятувального посту, як це регламентовано Правилами охорони життя людей на водних об’єктах України“, – інформують правоохоронці.

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