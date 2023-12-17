Россияне готовятся форсировать Оскол в неожиданном месте на Харьковщине
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что армия РФ попытается пересечь реку Оскол севернее Купянска — неподалеку от госграницы.
«Не имея возможности выйти на левый берег речки Оскол, с перспективой форсирования на правый, по Лимано-Купянской оси и явное торможение наступления в районе Синьковки, российское командование предпримет попытку форсировать водную преграду в неожиданном месте — в направлении Каменки», — прогнозирует Коваленко.
По его информации, сейчас россияне накапливают силы в районе временно оккупированных сел Пески, Тополи и Лиман Второй — на левом берегу Оскола.
«Направлением для удара, более чем очевидно, станут села Тополи и Каменка, на правом берегу», — считает обозреватель.
Он также сообщил, что переправу будут возводить подразделения 30-го инженерно-саперного полка из в/ч 31810 из Ленинградской области. А непосредственно форсировать — подразделения 344-го мотострелкового полка 6-й армии.
«Что больше всего вызывает опасения, так это переброска в вышеупомянутую локацию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», которые должны будут обеспечить успешность проведения данной операции», — отметил Коваленко.
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При этом, исходя из имеющегося опыта форсирования россиянами водных препятствий, аналитик усомнился в успехе запланированного мероприятия.
«Хотя, ТОС-1А «Солнцепек» все же вызывают опасения и высокий риск усиления огневого воздействия посредством авиации, с применением КАБов. Не исключаю, что на момент форсирования, КАБы будут преимущественно сосредоточены именно на эту локацию», — предупредил обозреватель «Информационного сопротивления».
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 10:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил, что армия РФ попытается пересечь реку Оскол севернее Купянска — неподалеку от госграницы".