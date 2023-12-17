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Росіяни готуються форсувати Оскіл у несподіваному місці на Харківщині

Події 10:42   17.12.2023
Оксана Горун
Росіяни готуються форсувати Оскіл у несподіваному місці на Харківщині

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив, що армія РФ спробує перетнути річку Оскіл на північ від Куп’янська – неподалік держкордону.

“Не маючи можливості вийти на лівий берег річки Оскіл, з перспективою форсування на правий, по Лимано-Куп’янській осі та явне гальмування наступу в районі Синьківки, російське командування спробує форсувати водну перешкоду в несподіваному місці – в напрямку Кам’янки”, — прогнозує Коваленко.

За його інформацією, зараз росіяни накопичують сили в районі тимчасово окупованих сіл Піски, Тополі та Лиман Другий – на лівому березі Осколу.

“Напрямком для удару, більш ніж очевидно, стануть села Тополі та Кам’янка, на правому березі”, – вважає оглядач.

Він також повідомив, що переправу зводитимуть підрозділи 30-го інженерно-саперного полку із в/ч 31810 з Ленінградської області. А безпосередньо форсуватимуть – підрозділи 344-го мотострілецького полку 6-ї армії.

“Що найбільше викликає занепокоєння, так це перекидання у вищезгадану локацію важких вогнеметних систем ТОС-1А “Сонцепьок”, які мають забезпечити успішність проведення даної операції”, — зазначив Коваленко.

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При цьому, виходячи з досвіду форсування росіянами водних перешкод, аналітик засумнівався в успіху запланованого заходу.

“Хоча, ТОС-1А “Сонцепьок” все ж викликають побоювання та високий ризик посилення вогневого впливу за допомогою авіації, із застосуванням КАБів. Не виключаю, що на момент форсування, КАБи будуть переважно зосереджені саме на цю локацію”, – попередив оглядач “Інформаційного спротиву”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 10:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив, що армія РФ спробує перетнути річку Оскіл на північ від Куп’янська – неподалік держкордону".