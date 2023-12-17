Росіяни готуються форсувати Оскіл у несподіваному місці на Харківщині
Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив, що армія РФ спробує перетнути річку Оскіл на північ від Куп’янська – неподалік держкордону.
“Не маючи можливості вийти на лівий берег річки Оскіл, з перспективою форсування на правий, по Лимано-Куп’янській осі та явне гальмування наступу в районі Синьківки, російське командування спробує форсувати водну перешкоду в несподіваному місці – в напрямку Кам’янки”, — прогнозує Коваленко.
За його інформацією, зараз росіяни накопичують сили в районі тимчасово окупованих сіл Піски, Тополі та Лиман Другий – на лівому березі Осколу.
“Напрямком для удару, більш ніж очевидно, стануть села Тополі та Кам’янка, на правому березі”, – вважає оглядач.
Він також повідомив, що переправу зводитимуть підрозділи 30-го інженерно-саперного полку із в/ч 31810 з Ленінградської області. А безпосередньо форсуватимуть – підрозділи 344-го мотострілецького полку 6-ї армії.
“Що найбільше викликає занепокоєння, так це перекидання у вищезгадану локацію важких вогнеметних систем ТОС-1А “Сонцепьок”, які мають забезпечити успішність проведення даної операції”, — зазначив Коваленко.
Читайте також: Плани РФ захопити Харків до 2026 року: ISW проаналізував статтю Bild
При цьому, виходячи з досвіду форсування росіянами водних перешкод, аналітик засумнівався в успіху запланованого заходу.
“Хоча, ТОС-1А “Сонцепьок” все ж викликають побоювання та високий ризик посилення вогневого впливу за допомогою авіації, із застосуванням КАБів. Не виключаю, що на момент форсування, КАБи будуть переважно зосереджені саме на цю локацію”, – попередив оглядач “Інформаційного спротиву”.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, коваленко, наступ, новини Харкова, оскол, форсировать;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни готуються форсувати Оскіл у несподіваному місці на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 10:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив, що армія РФ спробує перетнути річку Оскіл на північ від Куп’янська – неподалік держкордону".