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Плани РФ захопити Харків до 2026 року: ISW проаналізував статтю Bild

Суспільство 13:32   16.12.2023
Вікторія Яковенко
Плани РФ захопити Харків до 2026 року: ISW проаналізував статтю Bild Фото: Bild

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні проаналізував статтю Bild про новий план РФ – захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, в тому числі їхні обласні центри до 2026 року.

«ISW не може незалежно підтвердити справжність повідомлень Bild, але плани війни в Україні до 2026 року, що повідомляються Росією, відповідають російським приготуванням до тривалої війни. Російське військове командування проводить довгострокову реструктуризацію та розширення зусиль для формування стратегічних резервів, а Росія поступово мобілізує для ведення тривалої війни», – зазначили аналітики.

В ISW додали, що середньострокові та довгострокові плани щодо окупації території за межами чотирьох незаконно анексованих територій, що повідомляються Росією, також правдоподібні.

«Враховуючи, що російські офіційні особи, включаючи президента Росії Володимира Путіна, нещодавно повернулися до експансіоністської риторики, а російські війська продовжують наступ у Харківській області», – заявили аналітики.

Нагадаємо, військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке з посиланням на джерела в розвідці заявив, що новий план Росії – захопити Харків, а також Дніпро до кінця 2026 року. Інформацію Bild прокоментували в ГУР МО України. Представник ГУР Андрій Черняк підтвердив наміри росіян просуватися далі, але зазначив, що Росія не має необхідних для цього військових ресурсів.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 13:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні проаналізував статтю Bild про новий план РФ – захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, в тому числі їхні обласні центри до 2026 року.".