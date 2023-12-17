Ворог активізував ДРГ на Харківщині – заява ДПСУ (відео)
Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив про непросту ситуацію на кордоні з РФ та діяльність ворожих ДРГ.
“Ситуація на кордоні з Росією залишається непростою. На додачу до щоденних обстрілів по території України, які ворог здійснює зі своєї території, спостерігаються не поодинокі спроби роботи ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Випадки заходу диверсантів залишаються більш активними на напрямках Сумщини та Харківщини”, — сказав Демченко у відео, поширеному в телеграмі ДПСУ.
Раніше генерал-лейтенант Сергій Наєв інформував про те, що ворожа ДРГ намагалася заходити на Харківщину в Богодухівському районі. За інформацією ХОВА, диверсантів вчасно виявили та змусили відступити.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 13:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив про непросту ситуацію на кордоні з РФ та діяльність ворожих ДРГ".