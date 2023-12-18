Дві російські ДРГ намагалися зайти на Харківщину через кордон – Демченко

Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко в етері нацмарафону заявив, що на Харківщині за останні кілька днів виявили дві ДРГ ворога.

“Кілька днів тому було викрито ще дві диверсійно-розвідувальні групи по Харківщині. Але, на щастя, вчасно зреагували наші військовослужбовці, виявили рух диверсійно-розвідувальних груп, відкрили по них вогонь, і вони відійшли за лінію державного кордону. Всіма своїми діями ворог намагається показувати свою перевагу на цьому напрямку, але власне його основна задача – це те, щоб Україна тримала на напрямку кордону з Росією певну частину своїх сил. Щоб ми не могли їх перекинути на більш важливі напрямки, де ведуться повномасштабні бойові дії”, – зазначив Демченко.

Він повідомив, що Держприкордонслужба та ЗСУ координують зусилля для протидії російським диверсантам.

“Хлопці добре розуміють, що ворог продовжує використовувати своїх диверсантів для того, щоб насамперед виявити місця, де розміщуються українські захисники та, звичайно, намагатися вразити ці місця розташування. Проте хлопці тренуються. Відпрацьовують між собою спільні дії. Створено протидиверсійні резерви, щоб одразу спрямовувати додаткові сили в ті місця, де викривають ДРГ, та зачистити місцевість”, — пояснив представник ДПСУ.