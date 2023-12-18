Унікальні броньовики для розвідки: у ГУР повідомили ТТХ новинок із Харкова
Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) повідомило характеристики двох сучасних броньовиків “Дозор-Б”, які сконструювали харків’яни та передали напередодні розвідникам.
“Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України одержали два багатоцільові бронеавтомобілі “Дозор-Б”, розроблені харківськими конструкторами. “Дозор-Б” вміщує групу до 11 військовослужбовців — командир бойової машини, водій, стрілець та до 8 озброєних десантників. Бойові модулі “Дозорів” оснащені, зокрема, 12,7-мм установкою та 30-мм автоматичним гранатометом. Машина має встановлені відеокамери та тепловізійну оптику, що дозволяє виявляти противника та вести прицільний вогонь цілодобово. З метою пересування у темний час для водія передбачений прилад нічного бачення. Броня тримає кулю калібру 7,62-мм. Днище бойової машини має покращений протимінний захист”, — перерахували головні ТТХ нової техніки в телеграмі ГУР МО.
Українські розвідники подякували всій громаді Харкова за допомогу.
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Нагадаємо, вчора начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що харківські конструктори створили два унікальні броньовики для розвідників. Це нова технологія. Броньовики передали ГУР.
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: броневики, ГУР, конструкторы, новини Харкова, передали, ТТХ;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 10:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) повідомило характеристики двох сучасних броньовиків “Дозор-Б”, які сконструювали харків’яни та передали напередодні розвідникам".