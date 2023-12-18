Унікальні броньовики для розвідки: у ГУР повідомили ТТХ новинок із Харкова

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) повідомило характеристики двох сучасних броньовиків “Дозор-Б”, які сконструювали харків’яни та передали напередодні розвідникам.

“Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України одержали два багатоцільові бронеавтомобілі “Дозор-Б”, розроблені харківськими конструкторами. “Дозор-Б” вміщує групу до 11 військовослужбовців — командир бойової машини, водій, стрілець та до 8 озброєних десантників. Бойові модулі “Дозорів” оснащені, зокрема, 12,7-мм установкою та 30-мм автоматичним гранатометом. Машина має встановлені відеокамери та тепловізійну оптику, що дозволяє виявляти противника та вести прицільний вогонь цілодобово. З метою пересування у темний час для водія передбачений прилад нічного бачення. Броня тримає кулю калібру 7,62-мм. Днище бойової машини має покращений протимінний захист”, — перерахували головні ТТХ нової техніки в телеграмі ГУР МО.

Українські розвідники подякували всій громаді Харкова за допомогу.

Нагадаємо, вчора начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що харківські конструктори створили два унікальні броньовики для розвідників. Це нова технологія. Броньовики передали ГУР.