Live
  • Ср 27.09.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.87
    • 🟢

Китайці та український фонд передали побутову техніку для тисячі ВПО в Харкові

Суспільство 20:46   26.09.2023
Олена Нагорна
Китайці та український фонд передали побутову техніку для тисячі ВПО в Харкові

У сім гуртожитків навчальних закладів Харкова, де мешкає понад тисяча переселенців, передали побутову техніку.

До гуртожитків завезли 55 холодильників, 87 пральних машинок та по 65 прасок, електрочайників та мікрохвильових печей, повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

“В одному з наших гуртожитків проживають 130 людей, а в другому – 170. Також нещодавно було вирішено збільшити кількість місць для внутрішньо переміщених осіб. Зможемо за потреби ще додатково розмістити 170 переселенців. Така техніка наразі вкрай необхідна для наших ВПО, оскільки багато людей внаслідок обстрілів залишилися без житла”, – прокоментував директор студмістечка Геннадій Деркачівський.

Заступник коменданта Олександр Шаповалов розповів, що їхній гуртожиток почав приймати переселенців у жовтні минулого року.

“На сьогодні в нашому гуртожитку проживають 36 дітей, також тут переважно знаходяться люди віком старше 60 років. Здебільшого у нас мешкають переселенці з Куп’янської, Вовчанської та Борівської громад Харківської області та з різних населених пунктів Луганщини. Завдяки цій допомозі ми покриємо потребу для всіх мешканців гуртожитку”, – каже Шаповалов.

Зазначається, що допомога надійшла від БО “Благодійний фонд Павла Якименка “Твій Харків” і міжнародних партнерів з китайської провінції Хейлунцзян.

Читайте також: Лазні на колесах, швидку, дрони і тепловізори передали захисникам Харківщини

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головною з науки та освіти на Харківщині стала професорка ХНУВС
Головною з науки та освіти на Харківщині стала професорка ХНУВС
26.09.2023, 22:45
Як військовим РФ не дали облаштувати вогневі позиції на Харківщині (відео)
Як військовим РФ не дали облаштувати вогневі позиції на Харківщині (відео)
26.09.2023, 22:05
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
Окупанти перейшли кордон на Харківщині та почали укріплюватися: дані ДПСУ
26.09.2023, 08:34
Висока ймовірність обстрілів: Харківщина готується до зими в посиленому режимі
Висока ймовірність обстрілів: Харківщина готується до зими в посиленому режимі
26.09.2023, 21:42
Загін Сил спеціальних операцій “Азов Харків” став батальйоном
Загін Сил спеціальних операцій “Азов Харків” став батальйоном
26.09.2023, 21:16
Житель Харкова зник дорогою на дачу: оголосили розшук
Житель Харкова зник дорогою на дачу: оголосили розшук
26.09.2023, 10:58

Новини за темою:

20:38
ВПО в Харкові дали гроші на відкриття дитсадка, кафе та СТО: як отримати грант
17:06
Понад 7 млрд грн. допомоги на проживання отримали переселенці Харківщини
17:39
Реалії ВПО: матір дівчини з ДЦП ганяють із Харкова в Куп’янськ за довідками
10:39
На Харківщині планують відремонтувати 11 об’єктів для переселенців
13:47
10 холодильників і 3 пралки передала ООН переселенцям, які мешкають у Харкові

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Китайці та український фонд передали побутову техніку для тисячі ВПО в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 20:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У сім гуртожитків навчальних закладів Харкова, де мешкає понад тисяча переселенців, передали побутову техніку.".