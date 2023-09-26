Китайці та український фонд передали побутову техніку для тисячі ВПО в Харкові

У сім гуртожитків навчальних закладів Харкова, де мешкає понад тисяча переселенців, передали побутову техніку.

До гуртожитків завезли 55 холодильників, 87 пральних машинок та по 65 прасок, електрочайників та мікрохвильових печей, повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

“В одному з наших гуртожитків проживають 130 людей, а в другому – 170. Також нещодавно було вирішено збільшити кількість місць для внутрішньо переміщених осіб. Зможемо за потреби ще додатково розмістити 170 переселенців. Така техніка наразі вкрай необхідна для наших ВПО, оскільки багато людей внаслідок обстрілів залишилися без житла”, – прокоментував директор студмістечка Геннадій Деркачівський.

Заступник коменданта Олександр Шаповалов розповів, що їхній гуртожиток почав приймати переселенців у жовтні минулого року.

“На сьогодні в нашому гуртожитку проживають 36 дітей, також тут переважно знаходяться люди віком старше 60 років. Здебільшого у нас мешкають переселенці з Куп’янської, Вовчанської та Борівської громад Харківської області та з різних населених пунктів Луганщини. Завдяки цій допомозі ми покриємо потребу для всіх мешканців гуртожитку”, – каже Шаповалов.

Зазначається, що допомога надійшла від БО “Благодійний фонд Павла Якименка “Твій Харків” і міжнародних партнерів з китайської провінції Хейлунцзян.