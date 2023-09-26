Китайцы и украинский фонд обеспечили бытовой техникой тысячу ВПЛ в Харькове

В семь общежитий учебных заведений Харькова, где проживают более тысячи переселенцев, передали бытовую технику.

В общежития завезли 55 холодильников, 87 стиральных машинок и по 65 утюгов, электрочайников и микроволновых печей, сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

«В одном из наших общежитий проживают 130 человек, а во втором — 170. Также недавно было решено увеличить количество мест для внутренне перемещенных лиц. Сможем при необходимости еще дополнительно разместить 170 переселенцев. Такая техника сейчас крайне необходима для наших ВПЛ, поскольку многие люди в результате обстрелов остались без жилья», — прокомментировал директор студгородка Геннадий Деркачевский.

Заместитель коменданта Александр Шаповалов рассказал, что их общежитие начало принимать переселенцев в октябре прошлого года.

«На сегодня в нашем общежитии проживают 36 детей, также здесь преимущественно находятся люди в возрасте старше 60 лет. В основном у нас живут переселенцы из Купянской, Волчанской и Боровской громад Харьковской области и из разных населенных пунктов Луганщины. Благодаря этой помощи мы покроем потребность для всех жителей общежития», — говорит Шаповалов.

Отмечается, что помощь поступила от БО «Благотворительный фонд Павла Якименко «Твой Харьков» и международных партнеров из китайской провинции Хэйлунцзян.