Бани на колесах, скорую, дроны и тепловизоры передали защитникам Харьковщины
Защитникам Харьковщины передали банно-прачечные комплексы, «скорую» и технические средства для выполнения боевых задач, сообщила ХОВА.
Баннельно-прачечные комплексы, карету скорой помощи, автомобиль-рефрижератор, павербанки, ноутбуки, смартфоны, устройства быстрой зарядки, дроны и тепловизоры передал военнослужащим благотворительный фонд «Даруй Добро», координатором проектов которого является депутат Харьковского областного совета Анатолий Русецкий.
«Благотворительный фонд «Дари Добро» входит в состав хаба, работающего с начала войны. С помощью хаба уже передали на нужды ВСУ около 150 автомобилей разного типа и класса, также проведен ремонт более 230 автотранспортных средств. Совместно с Харьковской ОВА работа хаба не прекращается ни на день, продолжаем помогать нашим защитникам», – рассказал Анатолий Русецкий.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 18:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитникам Харьковщины передали банно-прачечные комплексы, «скорую» и технические средства для выполнения боевых задач, сообщила ХОВА.".