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Памятную доску погибшему защитнику открыли в харьковском лицее №53

Общество 19:22   16.08.2024
Оксана Якушко
Памятную доску погибшему защитнику открыли в харьковском лицее №53 Фото: Харьковский горсовет

В лицее №53 Харькова открыли памятную доску погибшему защитнику Украины Ярославу Ломаце, сообщили в Харьковском горсовете. 

В мероприятии приняли участие глава администрации Основянского района Анна Головчанская, родные погибшего, педагоги, местные жители.

Ярослав Ломака погиб 6 марта 2022 года в результате артиллерийского обстрела поселка Высокий. Награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно).

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Автор: Оксана Якушко
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Памятную доску погибшему защитнику открыли в харьковском лицее №53
Памятную доску погибшему защитнику открыли в харьковском лицее №53
16.08.2024, 19:22

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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 19:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В лицее №53 Харькова открыли памятную доску погибшему защитнику Украины Ярославу Ломаце, сообщили в Харьковском горсовете. ".