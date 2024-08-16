Памятную доску погибшему защитнику открыли в харьковском лицее №53
Фото: Харьковский горсовет
В лицее №53 Харькова открыли памятную доску погибшему защитнику Украины Ярославу Ломаце, сообщили в Харьковском горсовете.
В мероприятии приняли участие глава администрации Основянского района Анна Головчанская, родные погибшего, педагоги, местные жители.
Ярослав Ломака погиб 6 марта 2022 года в результате артиллерийского обстрела поселка Высокий. Награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно).
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: защитник, лицей, памятная доска, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 19:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В лицее №53 Харькова открыли памятную доску погибшему защитнику Украины Ярославу Ломаце, сообщили в Харьковском горсовете. ".