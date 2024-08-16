Пам’ятну дошку полеглому захисникові відкрили у харківському ліцеї №53
У ліцеї №53 Харкова відкрили пам’ятну дошку загиблому захиснику України Ярославу Ломаці, повідомили у Харківській міськраді.
У заході взяли участь голова адміністрації Основ’янського району Ганна Головчанська, рідні загиблого, педагоги, місцеві жителі.
Ярослав Ломака загинув 6 березня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу селища Високий. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 19:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ліцеї №53 Харкова відкрили пам’ятну дошку загиблому захиснику України Ярославу Ломаці, повідомили у Харківській міськраді. ".