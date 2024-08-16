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Пам’ятну дошку полеглому захисникові відкрили у харківському ліцеї №53

Суспільство 19:22   16.08.2024
Оксана Якушко
Пам’ятну дошку полеглому захисникові відкрили у харківському ліцеї №53

У ліцеї №53 Харкова відкрили пам’ятну дошку загиблому захиснику України Ярославу Ломаці, повідомили у Харківській міськраді. 

У заході взяли участь голова адміністрації Основ’янського району Ганна Головчанська, рідні загиблого, педагоги, місцеві жителі.

Ярослав Ломака загинув 6 березня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу селища Високий. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 19:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ліцеї №53 Харкова відкрили пам’ятну дошку загиблому захиснику України Ярославу Ломаці, повідомили у Харківській міськраді. ".