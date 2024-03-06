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12 воинам, погибшим от авиаудара в Харькове, открыли мемориальную доску

Общество 09:04   06.03.2024
Оксана Горун
12 воинам, погибшим от авиаудара в Харькове, открыли мемориальную доску Фото: MediaPort

В Харькове накануне почтили память воинов 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины, которых российские оккупанты убили в первые дни полномасштабного вторжения.

«В Харькове почтили память 12 нацгвардейцев, погибших в результате российского авиаудара в ночь с 4 на 5 марта 2022 года. На фасаде разбомбленного здания 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины была установлена мемориальная доска», — сообщила пресс-служба бригады.

Один из погибших от того удара — Иван Сидоренко, пишет «Медиапорт». Его брат Владимир — также военнослужащий этой части. Он был на посту рядом с частью и выжил.

«В 02:32 услышал звук приближающегося ко мне самолета. Успел только по радиостанции крикнуть: «Воздух», — и буквально отбежать три метра, пока уже от взрывной волны не улетел. Присыпало кирпичом. И так остался жив», – вспоминает Владимир.

разрушенная часть нацгвардии в Харькове
Фото: MediaPort

Из-под завалов его достали побратимы. Они же сообщили, что брат погиб.

«Мастер-сержант. Я штаб-сержант. Он немного старше, больше прослужил. Погиб при защите Родины. Он находился именно в этом здании, на которое пришлась первая авиабомба», – рассказал Сидоренко.

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Сам Владимир заработал инвалидность.

В эту же ночь погибли:

🕯 Подполковник Кугук Евгений Иванович, 30.07.1986.

🕯 Подполковник Снежко Алексей Юрьевич, 02.01.1980.

🕯 Старший лейтенант Ермоленко Владислав Владимирович, 02.08.1984.

🕯 Старший лейтенант Микитюк Михаил Ярославич, 09.11.1976.

🕯 Мастер-сержант Сидоренко Иван Николаевич, 06.05.1975.

🕯 Штаб-сержант Рудницкий Андрей Сергеевич, 19.08.1989.

🕯 Главный сержант Трудов Денис Николаевич, 12.12.1989.

🕯 Главный сержант Мовчан Николай Викторович, 12.12.1985.

🕯 Старший солдат Мажугин Денис Юрьевич, 28.10.2001.

🕯 Старший солдат Парфенов Александр Николаевич, 27.11.1975.

🕯 Старший солдат Рудницкий Анатолий Францевич, 21.12.1991.

🕯 Солдат Марченко Александр Сергеевич, 31.10.1995.

Помимо убийства нацгвардейцев в ту ночь россияне разрушили дом культуры и служебное жилье военнослужащих.

разрушенная часть нацгвардии в Харькове 2
Фото: MediaPort

«Мы только уложили маленького ребенка. Тишина, ночь – и здесь такой ужасный шум, грохот. Поначалу вообще ничего не понимаешь. Тебя охватывает ужас, ты слышишь, как рушится помещение. И ты не понимаешь, что с тобой будет дальше, что ты вообще не можешь помочь своему ребенку в этот момент. Все, что ты можешь, просто взять и накрыть ее собой», — вспоминает те события жена военнослужащего Полина Семибратова.

Ее семья выжила, сейчас вместо собственного жилья у них — съемное.

Мемориальную доску в память о погибших предложили установить побратимы.

разрушенная часть нацгвардии в Харькове 3
Фото: MediaPort

«Это первые потери, которые понесла наша военная часть с начала полномасштабного вторжения. И именно в этот день, во вторую годовщину, было решено открыть эту мемориальную доску. Мы ее сделали сами, согласовали с командиром части», — пояснил заместитель командира воинской части 3005 года Артем Мищук.

Мемориальную доску освятили военные капелланы и священник храма Иоанна Богослова Виктор Маринчак.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 09:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове накануне почтили память воинов 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины, которых российские оккупанты убили в первые дни полномасштабного вторжения".