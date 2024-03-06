12 воинам, погибшим от авиаудара в Харькове, открыли мемориальную доску
В Харькове накануне почтили память воинов 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины, которых российские оккупанты убили в первые дни полномасштабного вторжения.
«В Харькове почтили память 12 нацгвардейцев, погибших в результате российского авиаудара в ночь с 4 на 5 марта 2022 года. На фасаде разбомбленного здания 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины была установлена мемориальная доска», — сообщила пресс-служба бригады.
Один из погибших от того удара — Иван Сидоренко, пишет «Медиапорт». Его брат Владимир — также военнослужащий этой части. Он был на посту рядом с частью и выжил.
«В 02:32 услышал звук приближающегося ко мне самолета. Успел только по радиостанции крикнуть: «Воздух», — и буквально отбежать три метра, пока уже от взрывной волны не улетел. Присыпало кирпичом. И так остался жив», – вспоминает Владимир.
Из-под завалов его достали побратимы. Они же сообщили, что брат погиб.
«Мастер-сержант. Я штаб-сержант. Он немного старше, больше прослужил. Погиб при защите Родины. Он находился именно в этом здании, на которое пришлась первая авиабомба», – рассказал Сидоренко.
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Сам Владимир заработал инвалидность.
В эту же ночь погибли:
🕯 Подполковник Кугук Евгений Иванович, 30.07.1986.
🕯 Подполковник Снежко Алексей Юрьевич, 02.01.1980.
🕯 Старший лейтенант Ермоленко Владислав Владимирович, 02.08.1984.
🕯 Старший лейтенант Микитюк Михаил Ярославич, 09.11.1976.
🕯 Мастер-сержант Сидоренко Иван Николаевич, 06.05.1975.
🕯 Штаб-сержант Рудницкий Андрей Сергеевич, 19.08.1989.
🕯 Главный сержант Трудов Денис Николаевич, 12.12.1989.
🕯 Главный сержант Мовчан Николай Викторович, 12.12.1985.
🕯 Старший солдат Мажугин Денис Юрьевич, 28.10.2001.
🕯 Старший солдат Парфенов Александр Николаевич, 27.11.1975.
🕯 Старший солдат Рудницкий Анатолий Францевич, 21.12.1991.
🕯 Солдат Марченко Александр Сергеевич, 31.10.1995.
Помимо убийства нацгвардейцев в ту ночь россияне разрушили дом культуры и служебное жилье военнослужащих.
«Мы только уложили маленького ребенка. Тишина, ночь – и здесь такой ужасный шум, грохот. Поначалу вообще ничего не понимаешь. Тебя охватывает ужас, ты слышишь, как рушится помещение. И ты не понимаешь, что с тобой будет дальше, что ты вообще не можешь помочь своему ребенку в этот момент. Все, что ты можешь, просто взять и накрыть ее собой», — вспоминает те события жена военнослужащего Полина Семибратова.
Ее семья выжила, сейчас вместо собственного жилья у них — съемное.
Мемориальную доску в память о погибших предложили установить побратимы.
«Это первые потери, которые понесла наша военная часть с начала полномасштабного вторжения. И именно в этот день, во вторую годовщину, было решено открыть эту мемориальную доску. Мы ее сделали сами, согласовали с командиром части», — пояснил заместитель командира воинской части 3005 года Артем Мищук.
Мемориальную доску освятили военные капелланы и священник храма Иоанна Богослова Виктор Маринчак.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 5-я слобожанская бригада нгу, авиаудар, мемориальная доска, нацгвардия, новости Харькова, погибшие;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 09:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове накануне почтили память воинов 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии Украины, которых российские оккупанты убили в первые дни полномасштабного вторжения".