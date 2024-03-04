В Харькове открыли мемориальную доску Пушкину (фото)

В Харьковской гимназии №111 установили мемориальную доску погибшему защитнику Украины Кириллу Пушкину, сообщила пресс-служба мэрии.

«Кирилл Пушкин погиб 2 марта 2023 года. За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга он посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого», — проинформировали в горсовете.

На открытие мемориальной доски пришли родные погибшего защитника Украины, его побратимы, друзья, одноклассники и педагоги.

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