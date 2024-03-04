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В Харькове открыли мемориальную доску Пушкину (фото)

Общество 10:54   04.03.2024
Оксана Горун
В Харькове открыли мемориальную доску Пушкину (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Харьковской гимназии №111 установили  мемориальную доску погибшему защитнику Украины Кириллу Пушкину, сообщила пресс-служба мэрии.

«Кирилл Пушкин погиб 2 марта 2023 года. За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга он посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого», — проинформировали в горсовете.

Мемориальная доска Пушкину в Харькове
Фото: пресс-служба ХГС

На открытие мемориальной доски пришли родные погибшего защитника Украины, его побратимы, друзья, одноклассники и педагоги.

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Мемориальная доска Пушкину в Харькове 5
Фото: пресс-служба ХГС
Мемориальная доска Пушкину в Харькове 4
Фото: пресс-служба ХГС
Мемориальная доска Пушкину в Харькове 2
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 10:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской гимназии №111 установили  мемориальную доску погибшему защитнику Украины Кириллу Пушкину, сообщила пресс-служба мэрии".