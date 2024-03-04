В Харькове открыли мемориальную доску Пушкину (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
В Харьковской гимназии №111 установили мемориальную доску погибшему защитнику Украины Кириллу Пушкину, сообщила пресс-служба мэрии.
«Кирилл Пушкин погиб 2 марта 2023 года. За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга он посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого», — проинформировали в горсовете.
На открытие мемориальной доски пришли родные погибшего защитника Украины, его побратимы, друзья, одноклассники и педагоги.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мемориальная доска, новости Харькова, погибший воин;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 10:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской гимназии №111 установили мемориальную доску погибшему защитнику Украины Кириллу Пушкину, сообщила пресс-служба мэрии".