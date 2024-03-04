У Харкові відкрили меморіальну дошку Пушкіну (фото)
Фото: пресслужба ХМР
У Харківській гімназії №111 встановили меморіальну дошку загиблому захиснику України Кирилові Пушкіну, повідомила пресслужба мерії.
“Кирило Пушкін загинув 2 березня 2023 року. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку його посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького”, – поінформували в міськраді.
На відкриття меморіальної дошки прийшли рідні загиблого захисника України, його побратими, друзі, однокласники та педагоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 10:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській гімназії №111 встановили меморіальну дошку загиблому захиснику України Кирилові Пушкіну, повідомила пресслужба мерії".