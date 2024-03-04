У Харкові відкрили меморіальну дошку Пушкіну (фото)

У Харківській гімназії №111 встановили меморіальну дошку загиблому захиснику України Кирилові Пушкіну, повідомила пресслужба мерії.

“Кирило Пушкін загинув 2 березня 2023 року. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку його посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького”, – поінформували в міськраді.

На відкриття меморіальної дошки прийшли рідні загиблого захисника України, його побратими, друзі, однокласники та педагоги.