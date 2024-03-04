Live
  • Пн 04.03.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 38.16
  • EUR 41.26

У Харкові відкрили меморіальну дошку Пушкіну (фото)

Суспільство 10:54   04.03.2024
Оксана Горун
У Харкові відкрили меморіальну дошку Пушкіну (фото) Фото: пресслужба ХМР

У Харківській гімназії №111 встановили меморіальну дошку загиблому захиснику України Кирилові Пушкіну, повідомила пресслужба мерії.

“Кирило Пушкін загинув 2 березня 2023 року. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку його посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького”, – поінформували в міськраді.

Меморіальна дошка Пушкіну у Харкові
Фото: пресслужба ХМР

На відкриття меморіальної дошки прийшли рідні загиблого захисника України, його побратими, друзі, однокласники та педагоги.

Читайте також: У Харкові може з’явитися Глісада Джуса

Меморіальна дошка Пушкіну у Харкові 5
Фото: пресслужба ХМР
Меморіальна дошка Пушкіну у Харкові 4
Фото: пресслужба ХМР
Меморіальна дошка Пушкіну у Харкові 2
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
Популярно
До 100 тисяч людей виїхали з Харкова через ракетні удари РФ – Синєгубов
До 100 тисяч людей виїхали з Харкова через ракетні удари РФ – Синєгубов
04.03.2024, 11:50
Новою небезпечною зброєю вдарила РФ по Харківщині: подробиці від Синєгубова
Новою небезпечною зброєю вдарила РФ по Харківщині: подробиці від Синєгубова
04.03.2024, 11:27
У Харкові проведуть психологічний тренінг для безробітних
У Харкові проведуть психологічний тренінг для безробітних
04.03.2024, 11:16
У Харкові відкрили меморіальну дошку Пушкіну (фото)
У Харкові відкрили меморіальну дошку Пушкіну (фото)
04.03.2024, 10:54
Допомога Україні може закінчитися, потрібна загальна мобілізація – Жорін
Допомога Україні може закінчитися, потрібна загальна мобілізація – Жорін
04.03.2024, 10:01
Залиту фарбою алею пам’яті у Харкові замаскували землею та мішками (фото)
Залиту фарбою алею пам’яті у Харкові замаскували землею та мішками (фото)
04.03.2024, 10:31

Новини за темою:

22:22
Меморіальні дошки чотирьом загиблим захисникам відкрили у школах Харкова
18:39
Дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у школах Харкова
13:17
Пам’ять загиблого бійця Сергія Барчана увічнили на Салтівці в Харкові (фото)
16:09
Пам’ять загиблого під час оборони Маріуполя Івана Паскалова увічнили в Харкові
22:13
У Харкові увічнили пам’ять пожежника, який загинув від удару РФ по Барабашово


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Харкові відкрили меморіальну дошку Пушкіну (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 10:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській гімназії №111 встановили меморіальну дошку загиблому захиснику України Кирилові Пушкіну, повідомила пресслужба мерії".