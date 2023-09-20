В Харькове мужчина свисал головой вниз из окна 25 этажа: помогли копы (видео)

20 сентября в Харькове сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который едва не выпал из окна 25-го этажа.

Когда правоохранители прибыли на вызов, мужчина свисал из окна головой вниз, а его нога была зажата между рамой и подоконником, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Один из копов схватил мужчину за руку и удерживал, пока на помощь не подбежали неравнодушные. Вместе с гражданами полицейские затащили мужчину в помещение и оказали первую домедицинскую помощь.

Видео: УПП в Харьковской области

Работники «скорой» госпитализировали гражданина, поскольку, вероятно, он сломал ногу, добавляют правоохранители.

По каким причинам мужчина оказался в таких обстоятельствах, в полиции не уточняют.