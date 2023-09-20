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В Харькове мужчина свисал головой вниз из окна 25 этажа: помогли копы (видео)

Происшествия 20:49   20.09.2023
Елена Нагорная
В Харькове мужчина свисал головой вниз из окна 25 этажа: помогли копы (видео)

20 сентября в Харькове сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который едва не выпал из окна 25-го этажа.

Когда правоохранители прибыли на вызов, мужчина свисал из окна головой вниз, а его нога была зажата между рамой и подоконником, сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Один из копов схватил мужчину за руку и удерживал, пока на помощь не подбежали неравнодушные. Вместе с гражданами полицейские затащили мужчину в помещение и оказали первую домедицинскую помощь.

Видео: УПП в Харьковской области

Работники «скорой» госпитализировали гражданина, поскольку, вероятно, он сломал ногу, добавляют правоохранители.

По каким причинам мужчина оказался в таких обстоятельствах, в полиции не уточняют.

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Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 20:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 сентября в Харькове сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который едва не выпал из окна 25-го этажа.".