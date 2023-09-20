У Харкові чоловік звисав із вікна 25 поверху: реакція копів (відео)
20 вересня у Харкові співробітники патрульної поліції врятували чоловіка, який ледь не випав із вікна 25 поверху.
Коли правоохоронці прибули на виклик, чоловік звисав із вікна головою вниз, а його нога була затиснута між рамою та підвіконням, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Один із копів схопив чоловіка за руку й утримував, допоки на допомогу не підбігли небайдужі. Разом із громадянами поліцейські затягнули його до помешкання та надали першу домедичну допомогу.
Відео: УПП у Харківській області
Працівники “швидкої” ушпиталили громадянина, оскільки, ймовірно, він зламав ногу, додають правоохоронці.
З яких причин та обставин чоловік опинився за вікном, у поліції не уточнюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 20:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 вересня у Харкові співробітники патрульної поліції врятували чоловіка, який ледь не випав із вікна 25 поверху.".