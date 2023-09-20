Live
  • Ср 20.09.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

У Харкові чоловік звисав із вікна 25 поверху: реакція копів (відео)

Події 20:49   20.09.2023
Олена Нагорна
У Харкові чоловік звисав із вікна 25 поверху: реакція копів (відео)

20 вересня у Харкові співробітники патрульної поліції врятували чоловіка, який ледь не випав із вікна 25 поверху.

Коли правоохоронці прибули на виклик, чоловік звисав із вікна головою вниз, а його нога була затиснута між рамою та підвіконням, повідомили в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Один із копів схопив чоловіка за руку й утримував, допоки на допомогу не підбігли небайдужі. Разом із громадянами поліцейські затягнули його до помешкання та надали першу домедичну допомогу.

Відео: УПП у Харківській області

Працівники “швидкої” ушпиталили громадянина, оскільки, ймовірно, він зламав ногу, додають правоохоронці.

З яких причин та обставин чоловік опинився за вікном, у поліції не уточнюють.

Читайте також: У Харкові 4-річна дитина застрягла головою у металевому паркані (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові чоловік звисав із вікна 25 поверху: реакція копів (відео)
У Харкові чоловік звисав із вікна 25 поверху: реакція копів (відео)
20.09.2023, 20:49
“Усе побачите в декларації” – Єгорова-Луценко зреагувала на закиди
“Усе побачите в декларації” – Єгорова-Луценко зреагувала на закиди
20.09.2023, 20:02
За тиждень – жодного бойового зіткнення: обстановка під Куп’янськом і Лиманом
За тиждень – жодного бойового зіткнення: обстановка під Куп’янськом і Лиманом
20.09.2023, 20:15
Завтра трамваї на Кінний ринок у Харкові ходитимуть іншим маршрутом
Завтра трамваї на Кінний ринок у Харкові ходитимуть іншим маршрутом
20.09.2023, 19:15
Жінка зливала сину в рф дислокацію ЗСУ і корегувала удари по Харківщині
Жінка зливала сину в рф дислокацію ЗСУ і корегувала удари по Харківщині
20.09.2023, 18:27
У Харкові ще на місяць продовжили перекриття вулиць, де стався витік газу
У Харкові ще на місяць продовжили перекриття вулиць, де стався витік газу
20.09.2023, 19:16

Новини за темою:

19:16
У Харкові ще на місяць продовжили перекриття вулиць, де стався витік газу
19:15
Завтра трамваї на Кінний ринок у Харкові ходитимуть іншим маршрутом
18:59
Генштаб назвав десять населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами
18:36
Ворог обстріляв прикордонне село на Харківщині: поранено чоловіка
18:17
Прикордонники двічі “осліпили” ворога на Куп’янському напрямку (відео)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові чоловік звисав із вікна 25 поверху: реакція копів (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 20:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 вересня у Харкові співробітники патрульної поліції врятували чоловіка, який ледь не випав із вікна 25 поверху.".