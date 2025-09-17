БФ разворовывал деньги на ВСУ, задерживали фигурантов и в Харькове — СБУ 📹

Масштабную схему хищения благотворительных взносов на ВСУ, действовавшую на юге и востоке Украины, разоблачили правоохранители.

По данным СБУ, в Днепре, Харькове, Одессе и Каменском задержали шестерых возможных участников. Правоохранителя установили, что фигуранты под видом волонтеров собирали средства якобы на обеспечение украинских воинов на передовой.

«Однако, как выяснили правоохранители, на нужды фронта дельцы выделяли только 10% от общей суммы взносов, а остальные 90% распределяли между всеми участниками «схемы», — отметили в СБУ.

Видео: СБУ

Установлено, что «сделка» действовала под прикрытием благотворительного фонда, который основал в Днепре местный рецидивист, находящийся под следствием за наркоторговлю. В «схему», говорят в СБУ, он привлек еще девять сообщников, которых для конспирации переодевались в военную форму. При этом только двое из них имели отношение к военной службе (были ветеранами).

«Для сбора пожертвований фигуранты рассредоточивались по разным городам, где на центральных улицах обустраивали ящики для наличных. Только по одному из эпизодов правоохранители задокументировали хищение 556 тысяч гривен благотворительной помощи», – рассказали правоохранители.

Во время обысков в офисе фонда и местах проживания фигурантов изъяли компьютерную технику, смартфоны и черновые записи с поличным. Также у подозреваемых обнаружили деньги, собранные в качестве пожертвований на ВСУ.

Правоохранители вручили подозрения руководителю фонда и пяти его вероятным сообщникам по ч. 3 ст. 201-2 УКУ (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное по предварительному сговору группой лиц во время военного положения).

Если вину докажут, им грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.