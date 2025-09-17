Live
  • Ср 17.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.18
  • EUR 48.66

БФ разворовывал деньги на ВСУ, задерживали фигурантов и в Харькове — СБУ 📹

Общество 15:24   17.09.2025
Виктория Яковенко
БФ разворовывал деньги на ВСУ, задерживали фигурантов и в Харькове — СБУ 📹 Фото: СБУ

Масштабную схему хищения благотворительных взносов на ВСУ, действовавшую на юге и востоке Украины, разоблачили правоохранители.

По данным СБУ, в Днепре, Харькове, Одессе и Каменском задержали шестерых возможных участников. Правоохранителя установили, что фигуранты под видом волонтеров собирали средства якобы на обеспечение украинских воинов на передовой.

«Однако, как выяснили правоохранители, на нужды фронта дельцы выделяли только 10% от общей суммы взносов, а остальные 90% распределяли между всеми участниками «схемы», — отметили в СБУ.

Видео: СБУ

Установлено, что «сделка» действовала под прикрытием благотворительного фонда, который основал в Днепре местный рецидивист, находящийся под следствием за наркоторговлю. В «схему», говорят в СБУ, он привлек еще девять сообщников, которых для конспирации переодевались в военную форму. При этом только двое из них имели отношение к военной службе (были ветеранами).

БФ воровал деньги на ВСУ
Фото: СБУ
БФ воровал деньги на ВСУ
Фото: СБУ

«Для сбора пожертвований фигуранты рассредоточивались по разным городам, где на центральных улицах обустраивали ящики для наличных. Только по одному из эпизодов правоохранители задокументировали хищение 556 тысяч гривен благотворительной помощи», – рассказали правоохранители.

Во время обысков в офисе фонда и местах проживания фигурантов изъяли компьютерную технику, смартфоны и черновые записи с поличным. Также у подозреваемых обнаружили деньги, собранные в качестве пожертвований на ВСУ.

БФ воровал деньги на ВСУ
Фото: СБУ
БФ воровал деньги на ВСУ
Фото: СБУ
БФ воровал деньги на ВСУ
Фото: СБУ

Правоохранители вручили подозрения руководителю фонда и пяти его вероятным сообщникам по ч. 3 ст. 201-2 УКУ (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенное по предварительному сговору группой лиц во время военного положения).

Если вину докажут, им грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Читайте также: Очередную схему с отсрочками «накрыли» в Харькове: стоимость «пакета услуг»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Под Харьковом – «прилет»: вспыхнул пожар, погиб житель, пострадала женщина
Под Харьковом – «прилет»: вспыхнул пожар, погиб житель, пострадала женщина
17.09.2025, 15:59
В городе на Харьковщине снова отключения света: Зеленский назвал причину
В городе на Харьковщине снова отключения света: Зеленский назвал причину
17.09.2025, 12:41
В Харькове слышали взрыв: предупреждали о «скоростной цели», данные Терехова
В Харькове слышали взрыв: предупреждали о «скоростной цели», данные Терехова
17.09.2025, 12:55
Новости Харькова — главное 17 сентября: что в Купянске, погибший в Слатино
Новости Харькова — главное 17 сентября: что в Купянске, погибший в Слатино
17.09.2025, 16:08
«Я поехал как турист»: на Харьковщине сдался в плен житель Кении (видео)
«Я поехал как турист»: на Харьковщине сдался в плен житель Кении (видео)
17.09.2025, 13:44
Откуда на Харьковщине планируют вывезти все службы, рассказал Синегубов
Откуда на Харьковщине планируют вывезти все службы, рассказал Синегубов
17.09.2025, 16:04

Новости по теме:

17:41
Пожарную машину передала Германия Купянской громаде Харьковской области
18:08
Бани на колесах, скорую, дроны и тепловизоры передали защитникам Харьковщины
10:26
Харьковская бригада получила мастерскую на колесах (фото)
18:19
Мощный генератор передали благотворители для харьковского метро
19:02
В Харькове стартовала программа «Так, я можу!» при поддержке международного благотворительного фонда Parimatch Foundation

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «БФ разворовывал деньги на ВСУ, задерживали фигурантов и в Харькове — СБУ 📹»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 15:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабную схему хищения благотворительных взносов на ВСУ, действовавшую на юге и востоке Украины, разоблачили правоохранители.".