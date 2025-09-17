Live
СБУ: благодійний фонд рокрадав гроші на ЗСУ, учасників затримували і в Харкові

Суспільство 15:24   17.09.2025
Вікторія Яковенко
СБУ: благодійний фонд рокрадав гроші на ЗСУ, учасників затримували і в Харкові Фото: СБУ

Масштабну схему розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні та сході України, викрили правоохоронці.

За даними СБУ, у Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському затримали шістьох ймовірних учасників. Правоохоронці встановили, що фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на забезпечення українських воїнів на передовій.

«Утім, як з’ясували правоохоронці, на потреби фронту ділки виділяли лише 10% від загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками «схеми», – зазначили в СБУ.

Відео: СБУ

Встановлено: оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, що перебуває під слідством за наркоторгівлю. До «схеми», кажуть в СБУ, він залучив ще дев’ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. При цьому лише двоє з них мали стосунок до військової служби (були ветеранами).

Фото: СБУ
Фото: СБУ

«Для збору пожертв фігуранти розосереджувались по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки. Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги», – розповіли правоохоронці.

Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, смартфони та чорнові записи із доказами. Також у підозрюваних виявили гроші, зібрані як пожертви на ЗСУ.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Наразі правоохоронці вручили підозри керівнику фонду та п’ятьом його ймовірним спільникам за ч. 3 ст. 201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану).

Якщо провину доведуть, їм загрожує до 7 років тюрми з конфіскацією майна. Слідство триває.

Читайте також: Чергову схему з відстрочками «накрили» в Харкові: вартість «пакета послуг»

Автор: Вікторія Яковенко
