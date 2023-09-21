Лазні на колесах, швидку, дрони і тепловізори передали захисникам Харківщини

Захисникам Харківщини передали банно-пральні комплекси, швидку та технічні засоби для виконання бойових завдань, повідомила ХОВА.

Лазнево-пральні комплекси, карету швидкої допомоги, автомобіль-рефрижератор, павербанки, ноутбуки, смартфони, пристрої швидкої зарядки, дрони та тепловізори передав військовослужбовцям благодійний фонд «Даруй Добро», координатором проєктів якого є депутат Харківської обласної ради Анатолій Русецький.

«Благодійний фонд «Даруй Добро» входить до складу хабу, який працює з початку війни. За допомогою хабу вже передано на потреби ЗСУ близько 150 автівок різного типу і класу, також проведено ремонт понад 230 автотранспортних засобів. спільно з Харківською ОВА робота хабу не припиняється ні на день, продовжуємо допомагати нашим захисникам», – розповів Анатолій Русецький.