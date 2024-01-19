Пожарную машину передала Германия Купянской громаде Харьковской области
Благотворительные фонды «Rheinbach Hilfe» и «Шведский центр помощи» передали Купянской громаде пожарную автоцистерну, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Этот пожарный автомобиль MAN оборудован всем необходимым для тушения пожара и первой неотложной помощи. Он оснащен выдвижными стремянками, мощными фонарями для работы в ночное время, системой пенного тушения, носилками, гидрантами, пожарными рукавами и другими инструментами.
Сейчас в Купянской громаде на базе коммунального предприятия «Коммунальник» сформировали добровольную пожарную команду, поэтому эту машину используют для тушения пожаров и ликвидации последствий обстрелов россиян.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: автоцистерна, благотворительный фонд, германия, ГСЧС в Харьковской области, Купянская громада, пожарная машина, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 17:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Благотворительные фонды «Rheinbach Hilfe» и «Шведский центр помощи» передали Купянской громаде пожарную автоцистерну, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".