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Микроавтобусы и генераторы передала Германия Харьковщине

Общество 17:39   22.12.2023
Оксана Якушко
Микроавтобусы и генераторы передала Германия Харьковщине

11 электрогенераторов и 3 микроавтобуса передало Харьковской области правительство земли Саксония (Германия) в рамках зимней помощи, сообщили в ХОВА.

Микроавтобусы планируют задействовать для эвакуации гражданского населения из пострадавших населённых пунктов Харьковской области и для перевозок внутри перемещенных лиц. Электрогенераторы будут использовать в больницах и теплоцентралях в наиболее пострадавших населенных пунктах региона.

«Саксония поддерживает Харьковскую область с первых дней полномасштабного вторжения. Микроавтобусы и генераторы общей стоимостью €100 000 – часть постоянной гуманитарной поддержки, отметили в ХОВА.

Правительство Саксонии в сентябре передало медицинское оборудование. В прошлом году была организована зимняя помощь с аварийными электрогенераторами, медикаментами и продуктами питания.

«Каждый раз мы надеемся, что эта ужасная война скоро закончится. Поддержка жизнеобеспечения критически важной инфраструктуры в Украине очень важна. Саксония хочет и дальше помогать Украине — в том числе в послевоенном восстановлении»,- подчеркнул Председатель Государственной канцелярии Свободной земли Саксония Оливер Шенк.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 17:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 электрогенераторов и 3 микроавтобуса передало Харьковской области правительство земли Саксония (Германия) в рамках зимней помощи, сообщили в ХОВА.".