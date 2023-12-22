Мікроавтобуси та генератори передала Німеччина Харківщині
11 електрогенераторів та 3 мікроавтобуси передав Харківській області уряд землі Саксонія (Німеччина) у рамках зимової допомоги, повідомили в ХОВА.
Мікроавтобуси планують використовувати для евакуації цивільного населення із прикордонних, постраждалих населених пунктів Харківської області та для перевезень внутрішньо переміщених осіб. Електрогенератори використовуватимуть у лікарнях та теплоцентралях в найбільш постраждалих населених пунктах регіону.
«Саксонія підтримує Харківщину з перших днів повномасштабного вторгнення. Мікроавтобуси та генератори, загальною вартістю €100 000 – частина постійної гуманітарної підтримки, зазначили в ХОВА.
Уряд Саксонії у вересні передав медичне обладнання. Торік було організовав зимову допомогу з аварійними електрогенераторами, медикаментами та продуктами харчування для саксонсько-українських муніципальних партнерств.
«Щоразу ми сподіваємося, що ця жахлива війна скоро закінчиться. Підтримка життєзабезпечення критично важливої інфраструктури в Україні є дуже важливою. Саксонія хоче і надалі допомагати Україні – в тому числі у післявоєнній відбудові», – підкреслив Голова Державної канцелярії Вільної землі Саксонія Олівер Шенк.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: генератор, германия, допомога, микроавтобус, Саксония, Харьковская область, хова;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 електрогенераторів та 3 мікроавтобуси передав Харківській області уряд землі Саксонія (Німеччина) у рамках зимової допомоги, повідомили в ХОВА. ".