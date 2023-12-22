Мікроавтобуси та генератори передала Німеччина Харківщині

11 електрогенераторів та 3 мікроавтобуси передав Харківській області уряд землі Саксонія (Німеччина) у рамках зимової допомоги, повідомили в ХОВА.

Мікроавтобуси планують використовувати для евакуації цивільного населення із прикордонних, постраждалих населених пунктів Харківської області та для перевезень внутрішньо переміщених осіб. Електрогенератори використовуватимуть у лікарнях та теплоцентралях в найбільш постраждалих населених пунктах регіону.

«Саксонія підтримує Харківщину з перших днів повномасштабного вторгнення. Мікроавтобуси та генератори, загальною вартістю €100 000 – частина постійної гуманітарної підтримки, зазначили в ХОВА.

Уряд Саксонії у вересні передав медичне обладнання. Торік було організовав зимову допомогу з аварійними електрогенераторами, медикаментами та продуктами харчування для саксонсько-українських муніципальних партнерств.

«Щоразу ми сподіваємося, що ця жахлива війна скоро закінчиться. Підтримка життєзабезпечення критично важливої інфраструктури в Україні є дуже важливою. Саксонія хоче і надалі допомагати Україні – в тому числі у післявоєнній відбудові», – підкреслив Голова Державної канцелярії Вільної землі Саксонія Олівер Шенк.